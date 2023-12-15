وكالة الطاقة تتوقع استهلاك أعلى مستوى للفحم خلال العام 2023

شفق نيوز/ توقعت وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، أن يسجل استهلاك الفحم عالمياً أعلى مستوى قياسي في العام 2023 مع استمرار قوة الطلب في الاقتصادات الناشئة والنامية.

وقالت الوكالة في تقرير إن من المتوقع أن يرتفع الطلب على الفحم 1.4% في 2023 ليتجاوز 8.5 مليار طن لأول مرة، إذ من المتوقع أن ينمو الاستخدام في الهند بنسبة 8%، وفي الصين بنسبة 5%، بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء وضعف إنتاج الطاقة الكهرومائية، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

ومع ذلك، ذكر التقرير أن من المتوقع انخفاض استخدام الفحم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بنحو 20% لكل منهما في 2023.

وانخفاض ​​استخدام الفحم ليس متوقعا حتى عام 2026 عندما تساعد زيادة كبيرة في قدرة إنتاج الطاقة المتجددة في السنوات الثلاث المقبلة على خفض الاستخدام بنسبة 2.3% مقارنة بمستويات عام 2023، حتى مع غياب سياسات الطاقة النظيفة.

ولكن التقرير ذكر أن من المتوقع أن يظل الاستهلاك العالمي أعلى بكثير من ثمانية مليارات طن في 2026.

وأضاف أن استخدام الفحم الذي يتم إنتاجه واستخدامه دون الاستعانة بتقنيات تقلص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، يجب أن ينخفض ​​بشكل أسرع بكثير من أجل الوصول إلى الأهداف التي حددها اتفاق باريس.

وأوضحت الوكالة الدولية أنها تتوقع أن تسجل الصين أكثر من نصف التوسع العالمي في استخدام الطاقة المتجددة على مدى السنوات الثلاث المقبلة مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الفحم لديها في 2024 واستقراره حتى عام 2026.

وذكر التقرير أن نصف استخدام الفحم في العالم يأتي من الصين، لذا ستتأثر التوقعات المتعلقة باستخدام الفحم بشكل كبير في السنوات المقبلة بوتيرة توسع استخدام الطاقة النظيفة وأحوال الطقس والتحولات الهيكلية في الاقتصاد الصيني.