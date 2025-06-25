وكالة الطاقة الذرية تعلق على قرار إيران بإيقاف التعاون معها

شفق نيوز – متابعة

علق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، يوم الأربعاء، على قرار طهران بعدم التعامل معها، مؤكداً أن المجتمع الدولي لا يقبل وقف عمليات التفتيش في المواقع النووية الإيرانية.

وقال غروسي، في تصريحات نقلها موقع "روسيا اليوم"، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "استمرارية عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية أمر بالغ الأهمية، وربما سنقوم ببذل جهود في فيينا لإعادة التواصل مع إيران".

وأشار إلى أن "آلية التفتيش الحالية للمواقع النووية الإيرانية مُعطلة حالياً"، موضحاً أن "إيران أفادت في وقت سابق بأنها اتخذت إجراءات احترازية فيما يتعلق بمخزونها من اليورانيوم المخصب".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن البرلمان الإيراني وافق على مشروع قانون يقضي بتعليق تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.