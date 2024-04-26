وكالة: السعودية ترتب لاجتماع واسع يحدد مصير غزة ‎

شفق نيوز/ أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، يوم الجمعة، بأن السعودية تخطط لاستضافة اجتماع لمناقشة مستقبل قطاع غزة مع مسؤولين عرب وأجانب، من بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

ونقلت بلومبيرغ، عن أشخاص مطلعين على الأمر، قولهم إن "المحادثات المزمع إقامتها، يوم الاثنين القادم، في العاصمة الرياض، قد يشارك فيها أيضا وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بالإضافة إلى مسؤولين من الاتحاد الأوروبي والأردن ومصر وقطر والسلطة الفلسطينية".

‎وبحسب "بلومبيرغ"، فإنه لا يُعتقد أن مسؤولين من إسرائيل، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع السعودية، وحركة حماس، سيحضرون اجتماع الرياض، كما وتحظى الخطة بدعم واسع النطاق من الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

‎وستجرى المناقشات على هامش نسخة خاصة للمنتدى الاقتصادي العالمي، فيما لم ترد الحكومة السعودية على الفور على طلب للتعليق، وفق "بلومبيرغ".