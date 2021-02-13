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وقوع زلزال عنيف قبالة سواحل اليابان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-13T16:26:07+0000
وقوع زلزال عنيف قبالة سواحل اليابان

شفق نيوز/ وقع، السبت، زلزال تحت البحر بقوة سبع درجات قبالة شمال شرق اليابان.

وشعر بالزلزال سكان العاصمة طوكيو لفترة غير قصيرة، من دون توجيه تحذير من حصول تسونامي.

وأفاد المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية أن الزلزال وقع على عمق 54 كلم في المحيط الهادئ قبالة منطقة فوكوشيما.

يذكر أن زلزالا قويّا وعميقا قد حدث قبالة ساحل جنوب غرب اليابان في يونيو الماضي، دون حدوث أي إصابات.

وسبق وأن دمرت فوكوشيما بفعل زلزال وتسونامي في 11 مارس 2011.

وكانت اليابان قد أعلنت أنها ستقوم بإفراغ أكثر من مليون طن من المياه المشعة المعالجة من منشأة فوكوشيما النووية التي تعرضت لكارثة تسونامي، في البحر ضمن عملية تستمر عقودا.

والمياه المعالجة محفوظة حاليا في ألف خزان ضخم في موقع فوكوشيما دايشي، الذي دمرت مفاعلاتها قبل قرابة عشر سنوات في أعقاب التسونامي الناجم عن زلزال.

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