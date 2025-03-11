وقف فوري لإطلاق النار.. أوكرانيا توافق على الهدنة و"الكرة" بملعب روسيا

شفق نيوز/ وافقت أوكرانيا، مساء اليوم الثلاثاء، على المقترح الأميركي بشأن الهدنة مع روسيا لمدة 30 يوماً، فيما أعربت واشنطن عن أملها بأن توافق موسكو على هذا المقترح أيضاً.

وجاء هذا التأييد بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ثماني ساعات في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، بين ممثلين عن الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وفي بيان مشترك صدر عن الجانبين، أكدت واشنطن أنها وافقت من طرفها على وقف تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتبادل المعلومات الاستخباراتية معها "فوراً"، وهو ما يعد خطوة رئيسية لدعم كييف في إطار هذه الهدنة.

كما تم التوصل إلى اتفاق لإبرام اتفاقية المعادن بين الطرفين في "أقرب وقت ممكن".

وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن على روسيا أن تقرر ما إذا كانت ستقبل وقف إطلاق النار مع أوكرانيا، التي قال إنها مستعدة للمفاوضات.

وأوضح روبيو للصحفيين في جدة: "سننقل هذا العرض الآن إلى الروس ونأمل أن يوافقوا على السلام. الكرة الآن في ملعبهم".

وأعرب مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز، الثلاثاء عن أمله في إنهاء الحرب في أوكرانيا بعد أن قبلت كييف اقتراح الهدنة.

وأفاد والتز الصحفيين: "لقد انتقلنا من مسألة ما إذا كانت الحرب ستنتهي إلى كيفية إنهائها"، مضيفا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "حرّك الحوار العالمي بأكمله". وذكر أنه سيتحدث إلى نظيره الروسي.

ويأتي هذا الإعلان في وقت أعلن الجيش الروسي عن إحراز تقدم كبير في منطقة كورسك الحدودية التي كانت قد سيطرت عليها أوكرانيا في وقت سابق.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق "تليغرام"، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية تم دحرها من عدة قرى، وتم استعادة أكثر من 100 كيلومتر مربع من الأراضي.

وأظهرت الصور التي نشرتها وزارة الدفاع جنوداً روس على مشارف مدينة سودجا، وهي بلدة صغيرة كانت نقطة محورية في المنطقة التي سيطرت عليها أوكرانيا داخل كورسك.