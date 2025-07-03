أوقع 4 إصابات.. سوري يهاجم بـ"فأس" مسافرين في ألمانيا

شفق نيوز – برلين

أفادت وسائل إعلام ألمانية، يوم الخميس، بأن مواطناً سوري الجنسية، نفذ هجوماً بفأس، وأصاب 4 أشخاص من مسافري قطار ركاب في مقاطعة بافاريا.

وقالت الشرطة الألمانية، ان الإصابات طفيفة وفقاً للبيانات الأولية عن الحادث الذي وقع في ستراسكيرشن (منطقة شتراوبينج-بوغن). ولا يوجد أي شخص في خطر على حياته حسب الوضع الحالي.

فيما أفادت وكالة Focus: "بأن الهجوم وقع بـ"فأس" على عدة ركاب في قطار، مبينة أن الركاب قاموا بسحب فرامل الطوارئ وقام أحد الركاب بنزع سلاح المهاجم، وتم اعتقال المشتبه به.

ويُفيد موقع "بيلد" بأنه رجل من سوريا. ويُزعم أنه كان يحمل بالإضافة إلى الفأس، مطرقة أيضاً، وأصيب الجاني بجروح خطيرة بعد قيام أحد الركاب بضربه، ويخضع حالياً للعلاج الطبي لدى الشرطة.

وأشارت وكالة Focus بأن الحادث وقع حوالي الساعة 14:00 على الخط بين شتراوبينج وبلاتلينج. وكان القطار متجهاً إلى فيينا بحوالي 500 راكب. وتم إغلاق خط السكة الحديد في البداية. وكانت فرق الإطفاء والشرطة وخدمات الإنقاذ موجودة في الموقع بأعداد كبيرة.