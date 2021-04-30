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وفيات وإصابات قياسية جديدة بالهند جراء كورونا والمتحور الجديد يغزو 17 دولة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-30T06:36:18+0000
وفيات وإصابات قياسية جديدة بالهند جراء كورونا والمتحور الجديد يغزو 17 دولة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل زيادة يومية قياسية في الإصابات بفيروس كورونا بلغت أكثر من 380 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، والوفيات أكثر من 3.4 ألف حالة وفاة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الهندية، "سجلت السلطات الصحية زيادة يومية قياسية في الإصابات بفيروس كورونا بلغت 386452 اليوم الجمعة، في الوقت الذي وصل فيه عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 3498 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحور كوفيد-19 الهندي الذي يشتبه في مسؤوليته عن إغراق البلاد في أزمة صحية خانقة، قد رصد في 17 دولة أخرى على الأقل حول العالم.

وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان، بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا من الإصابات، وهي رابع دولة في العالم من حيث الوفيات.

 ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات في الهند أكثر من 18 مليونا، والوفيات أكثر من مئتي ألف حالة وفاة.

 

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