وفيات الزلزال التركي تقترب من 19 ألفا وأعداد المصابين تتخطى 75 ألفا

شفق نيوز/ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، ارتفاعاً جديداً بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر الاثنين الماضي.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "عدد الوفيات بسبب الزلزال ارتفع إلى 18991 والمصابين إلى 75570".

وأضاف، "سنعيد إعمار المناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن"، مستدركاً "عملنا صعب جدا لأن آثار دمار الزلزال طالت 10 محافظات والموظفون أنفسهم متضررون من الزلزال".

واوضح أردوغان ان "عمليات البحث والإنقاذ تتواصل مع وصول فرق إنقاذ من الخارج، ونواجه صعوبات بسبب آثار الدمار بالإضافة إلى الظروف الجوية".

وتابع ان "فرق الإنقاذ ما زالت تأتينا في إطار عروض من 94 دولة للمساعدة"، مضيفاً "كان هناك بعض الإخفاقات في البداية إلا أن الوزراء والمسؤولين كانوا على الأرض منذ اللحظة الأولى للزلزال".

ولفت أردوغان الى ان "أكثر من 144 ألف شخص يعملون في البحث والإنقاذ إلا أن اتساع منطقة الدمار يصعب عملهم".‎