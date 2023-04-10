وفد إيراني يزور السعودية نهاية الأسبوع الجاري

شفق نيوز / أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، عزمها إرسال وفد إيراني إلى السعودية نهاية الأسبوع الجاري للتحضير لإعادة فتح السفارة في الرياض.

وقال المدير العام في وزارة الخارجية الإيرانية، رضا عنايتي، إن "وفد الجانب الإيراني في وزارة الخارجية ينهي استعداداته واتخذ إجراءاته التنفيذية ونتوقع أنه سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع".

وأضاف: "أجرينا مشاورات تمهيدية مع السعودية وسيتوجه على شكل وفدين منفصلين أحدهما سينزل في جدة والآخر في الرياض وإن شاء الله ستتم الاستعدادات لإعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة في جدة".

والسبت الماضي، وصل وفد سعودي إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبحث تنفيذ إعادة فتح السفارات، وجاءت الزيارة بعد يومين من ثاني جولة استضافتها بكين بين الجانبين السعودي والإيراني لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين المقطوعة منذ 2016.