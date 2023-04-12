وفد إيراني في السعودية لإعادة فتح السفارة

شفق نيوز/ أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، يوم الأربعاء، بوصول وفد فني ايراني المملكة العربية السعودية لمتابعة اعادة فتح سفارة الجمهورية الاسلامية.

ونقلت الوكالة عن مصادر خبرية، قولها إن الوفد الإيراني وصل إلى الرياض اليوم لتفقد مبنى السفارة والقنصلية الإيرانية في المملكة العربية السعودية وتأهيلها للافتتاح وفقا للاتفاق الأخير بين البلدين في بكين.

ومن المفترض أن يتوجه فريق آخر إلى جدة لإعادة إفتتاح القنصلية وممثلية إيران في منظمة التعاون الإسلامي.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، اعلن هذا الأسبوع، أن الوفد الفني السعودي وصل إلى إيران لمتابعة افتتاح سفارة بلاده في طهران وقنصليتها في مشهد.

وأضاف "بناء على اتفاق بكين، سيتوجه وفد إيراني إلى السعودية، خلال الأيام القليلة المقبلة لإعادة فتح السفارة في الرياض والقنصلية والمكتب التمثيلي للجمهورية الإسلامية في منظمة التعاون الإسلامي بجدة".