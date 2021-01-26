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وفد من حركة طالبان يزور إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-26T15:56:08+0000
وفد من حركة طالبان يزور إيران

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام إيرانية، يوم الثلاثاء، عن وصول وفد من الهيئة السياسية لحركة طالبان إلى العاصمة الإيرانية طهران.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن مصادر مطلعة، قولها إن وفد حركة طالبان برئاسة الملا عبد الغني برادر، وصل الى طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين، بناء على دعوة من وزارة الخارجية محمد جواد ظريف.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، وصول الوفد السياسي لحركة طالبان إلى إيران.

وبين زادة أن الوفد السياسي لطالبان سيلتقي خلال إقامته في طهران، بالمسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم وزير الخارجية والممثل الخاص لإيران في أفغانستان، لتبادل وجهات النظر حول عملية السلام في أفغانستان والقضايا المتعلقة بالوضع في هذا البلد.

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