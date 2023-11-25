وفد قطري يصل إسرائيل "للدفع" بصفقة وقف إطلاق النار مع حماس

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، يوم السبت، عن وصول وفد من قطر إلى إسرائيل، "للدفع بصفقة وقف إطلاق النار مع حماس.

ونقلت الصحيفة وفقاُ لموقع "الحرة" عن دبلوماسي قوله، إن "وفد قطر وصل في زيارة تهدف إلى التنسيق بين الإسرائيليين ونظرائهم في الدوحة لضمان استمرار الصفقة في التقدم بسلاسة ومناقشة المزيد من التفاصيل حول الصفقة الجارية".

وكان موقع هيئة البث الإسرائيلية، قال في وقت سابق، السبت، إن طائرة قطرية خاصة هبطت في مطار بن غوريون، مشيرا إلى ورود أنباء عن اجتماع بين مسؤولين قطريين ومسؤولين أمنيين إسرائيليين لمناقشة صفقات مستقبلية بين حماس وإسرائيل في الأيام المقبلة.

ونقل الموقع عن مراسله قوله إن "الطرفين يبحثان صفقات تبادل مستقبلية قد تنفذ في الأيام القريبة وسير الصفقة الحالية".

والجمعة، دخل حيز التنفيذ وقفٌ لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل، سمح بتبادل رهائن لدى حماس مقابل سجناء فلسطينيين معتقلين في إسرائيل.

وتوسطت قطر بشكل رئيسي إلى جانب مصر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق الهدنة التي ستستمر أربعة أيام والقابلة للتمديد.

ونصّ الاتفاق على وقف الأعمال العسكرية في قطاع غزة وتبادل 50 رهينة محتجزين في غزة و150 معتقلا في السجون الإسرائيلية.

ووصل أول 24 رهينة أفرجت عنهم حماس ليل الجمعة إلى إسرائيل عبر مصر.

ويقدّر الجيش الإسرائيلي أن هناك 215 رهينة ما زالوا في غزة، بحسب المتحدث دورون سبيلمان الذي أضاف "لا نعرف في كثير من الحالات ما إذا كانوا أحياء أم أموات".