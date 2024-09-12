وفد طبي عراقي في تركيا للتباحث بشأن السياحة العلاجية

شفق نيوز/ أفادت وكالة "الأناضول" التركية، يوم الخميس، بأن وفداً طبياً عراقياً وصل إلى تركيا للتباحث بشأن السياحة العلاجية.

ونقلت الوكالة عن جمعية الدبلوماسية الصحية التركية، قولها إن الوفد العراقي الذي يضم أطباء ومديري قطاع السياحة العلاجية وصل تركيا، الثلاثاء، في إطار برنامج تدعمه وزارة التجارة التركية.

ومن المقرر أن يقوم الوفد بجولة في كل من إزمير وإسطنبول وأنقرة لمشاهدة الخدمات الصحية المقدمة عن كثب والحصول على معلومات من المسؤولين المعنيين.

وسيقوم الوفد بالاطلاع على جميع الفعاليات المتعلقة بالسياحة العلاجية مثل جراحات التجميل وزراعة الشعر والجراحة العامة وخدمات الرعاية الصحية والسياحة العلاجية في المنتجعات الصحية.

كما سيطّلع الوفد على نجاحات تركيا في مجال السياحة العلاجية عن كثب، وتقييم فرص التعاون الجديدة بين البلدين.

وسيلتقي الوفد بممثلي المستشفيات التي تقدم خدمات السياحة العلاجية في إزمير وإسطنبول وأنقرة، بالإضافة إلى الأطباء ومسؤولي الوزارات المعنية.

وأفرد البيان حيزاً لتصريحات رئيس جمعية الدبلوماسية الصحية التركية أحمد أكسو، الذي قال إن تركيا تعتبر من الدول الرائدة في مجال السياحة العلاجية على مستوى العالم.

وأشار إلى أن تنظيم مثل هذه الزيارات ستساهم في التعريف بالخدمات المقدمة في مجالات عدة مثل الصحة الحرارية والتطبيقات التجميلية وزراعة الشعر وزراعة الأعضاء.