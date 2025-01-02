وفد سوري رفيع يصل السعودية لـ"فتح صفحة جديدة" في العلاقات

شفق نيوز/ وصل وفد سوري رفيع المستوى، يوم الخميس، الى المملكة العربية السورية بهدف "فتح صفحة جديدة" في العلاقات بين دمشق والرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني قوله، "وصلت منذ قليل للمملكة العربية السعودية برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب".

وأضاف الشيباني، "من خلال هذه الزيارة الأولى في تاريخ سوريا الحرة، نطمح إلى أن نفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات السورية السعودية".

واستقبل نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي الوفد السوري لدى الوصول إلى مطار الملك خالد الدولي.

وأمس الأربعاء أعلنت السلطات السعودية، تسيير جسر جوي إلى سوريا حاملا مساعدات إنسانية من إمدادات طبية وغذائية وإيوائية "للتخفيف من الأوضاع الصعبة" على السوريين.

وكانت السعودية قد حذرت هذا الأسبوع من انزلاق سوريا نحو الفوضى والانقسام، مؤكدة "وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق وخياراته".