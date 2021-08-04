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وفد سعودي يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-04T09:22:14+0000
وفد سعودي يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد

شفق نيوز/ أعلن مجلس الشورى الايراني، يوم الاربعاء، أن وفداً سعودياً سيشارك في مراسم اداء الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي لليمين الدستورية التي ستقام يوم غد الخميس.

ونقل موقع نادي المراسلين الشباب التابع لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية، عن مصدر مطلع في مجلس الشورى الاسلامي قوله، إن "وفدًا من السعودية سيتوجه إلى إيران لحضور مراسم اداء ابراهيم رئيسي اليمين الدستورية".

يشار الى أن العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية قد قطعت في كانون الثاني /يناير 2016، لكن في الأسابيع الأخيرة وردت أنباء عن محادثات بين البلدين على مختلف المستويات واحتمال حضور مسؤولين سعوديين مراسم تنصيب الرئيس الايراني الجديد.

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