وفد دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى يزور سوريا اليوم

شفق نيوز/ كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، أن دبلوماسيين كبار سيزورون سوريا للقاء ممثلي النظام الجديد في أول اجتماع مباشر ورسمي.

ووفقاً لوكالة "رويترز" ستكون الدبلوماسية الأمريكية البارزة في شؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، والمبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن روجر كارستينز، والمستشار المعين حديثا دانيال روبنستين، والذي كلف بقيادة جهود الخارجية الأمريكية في سوريا، أول دبلوماسيين أمريكيين يسافرون إلى دمشق منذ أن أطاحت المعارضة السورية بالرئيس بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن المسؤولين الأمريكيين سيناقشون في اجتماعاتهم مع ممثلي "هيئة تحرير الشام" مجموعة من المبادئ مثل الشمول واحترام حقوق الأقليات التي تريد واشنطن تضمينها في الانتقال السياسي في سوريا.

وسيعمل الوفد أيضاً على الحصول على معلومات جديدة عن الصحفي الأمريكي أوستن تايس، الذي خطف خلال رحلة صحفية إلى سوريا في آب/ أغسطس 2012، ومواطنين أمريكيين آخرين فقدوا في عهد نظام الأسد.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أنهم "سيتواصلون بشكل مباشر مع الشعب السوري، بما في ذلك أعضاء من المجتمع المدني ونشطاء وأعضاء الجاليات المختلفة والأصوات السورية الأخرى حول رؤيتهم لمستقبل بلادهم وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في دعمهم".

وأضاف أنهم "يخططون أيضا للقاء ممثلي هيئة تحرير الشام لمناقشة مبادئ الانتقال التي أقرتها الولايات المتحدة والشركاء الإقليميون في العقبة بالأردن".