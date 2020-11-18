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وفد حكومي بحريني يجري أول زيارة رسمية لإسرائيل

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-18T09:19:19+0000
وفد حكومي بحريني يجري أول زيارة رسمية لإسرائيل

شفق نيوز/ وصل أول وفد حكومي بحريني رسمي، إلى إسرائيل في أول زيارة رفيعة المستوى منذ توقيع البلدين على اتفاق لتطبيع العلاقات بوساطة أميركية، في سبتمبر الماضي.

واستقبل الوفد الذي يرأسه وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني لدى وصوله إلى مطار بن غوريون، وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي.

وأقلعت رحلة "طيران الخليج" الشركة البحرينية، رقم (جي إف 972) من مطار المنامة صباح الأربعاء، لتهبط في مطار "بن غوريون" بتل أبيب بعد ساعتين، وفقاً لمسؤول أميركي وموقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت رادار 24".

ووصف الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوفير جندلمان، الزيارة بـ"اليوم التاريخي".

وأضاف جندلمان أن "رئيس الوزراء نتنياهو سيستقبل الوزير والوفد المرافق له، بمشاركة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو" الذي يزور إسرائيل، بعدما كان في باريس الاثنين، حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لقاء بعيد من الإعلام. 

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيَّين مطلعين على خطط الزيارة، أن بومبيو والزياني سيعقدان اجتماعاً ثلاثياً مع نتنياهو.

وقال مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش، في تغريدة على "تويتر"، إنه على متن الطائرة نفسها.

وأقامت مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة علاقات رسمية مع إسرائيل، بعد اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، ووُقع في البيت الأبيض يوم 15 سبتمبر الماضي. وقال السودان في وقت لاحق إنه سيقيم علاقات رسمية مع إسرائيل أيضاً.

وفي 18 أكتوبر، أضفت إسرائيل والبحرين الطابع الرسمي على الاتفاق، عبر التوقيع عليه من قبل وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، في حفلة في المنامة حضرها وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين.

 

 

 

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