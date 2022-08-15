وفد امريكي يزور تايوان وسط مناورات صينية جديدة لـ"تحطيم" اي تدخل خارجي

شفق نيوز/ وصل وفد من الكونغرس الأمريكي في زيارة غير معلنة مسبقا الى تايوان، بعد 12 يومًا من زيارة للجزيرة قامت بها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وقالت سفارة واشنطن الفعلية في العاصمة تايبيه إن "خمسة من أعضاء الكونغرس سيزورون العاصمة التايوانية حتى يوم الإثنين".

وأطلقت الصين أكبر مناورات عسكرية على الإطلاق حول تايوان، بعد زيارة بيلوسي في وقت سابق من شهر أغسطس/ آب الجاري.

وتنظر بكين إلى الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي على أنها أراض صينية خارج سيطرتها ويجب لم شملها مع البر الرئيسي للصين.

وتعتقد أن المهمة قد تتطلب استخدام القوة، إذا لم تنجح محاولات التوحيد الأخرى.

ونشرت وزارة خارجية تايوان، الأحد، صورا لأعضاء وفد الكونغرس الأمريكي أثناء استقبالهم في أحد المطارات.

وقال بيان صادر عن المعهد الأمريكي في تايوان - الذي يعتبر بمثابة سفارة واشنطن في تايبيه - إن زيارة الفريق جزء من زيارة أوسع لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف أن الأعضاء الخمسة - بقيادة السيناتور الديمقراطي إد ماركي - سيناقشون قضايا من بينها الأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار مع قادة تايوان.

وتعليقاً على الزيارة، قالت وزارة الدفاع الصينية، إن "زيارة وفد الكونغرس الأمريكي إلى تايوان خرق لسيادتنا وسنعمل على تحطيم أي تدخل خارجي".

واجرى الجيش الصيني مناورات جديدة حول تايوان يعتبرها "رادعا جديا لما يصفه بحيل سياسية مستمرة تدبرها الولايات المتحدة وحكومة الجزيرة".

وأكد الجيش الصيني أنه سيتابع التدريب والعمل على رفع جاهزيته القتالية "للحفاظ على سيادة البلاد".