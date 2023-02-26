وفد الاتحاد البرلماني العربي برئاسة الحلبوسي يصل إلى سوريا

شفق نيوز/ وصل عدد من رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي برئاسة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إلى مطار دمشق الدولي.

وذكرت وكالة الانباء السورية "سانا"، أن "الزيارة تأتي للتأكيد على دعم سورية والوقوف إلى جانب شعبها".

وأكد رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي في تصريح من مطار دمشق الدولي دعم البرلمانات العربية لسورية ووقوفها إلى جانب شعبها، مشيراً إلى أن "سورية ستعود إلى مكانها الطبيعي في الجامعة العربية والبيت العربي، وأن هذه الزيارة هي لدعم سورية قيادة وحكومة وشعباً".

وقال جبالي وفقاً للوكالة السورية، "أتينا إلى سورية العزيزة الشقيقة للتضامن معها ودعم شعبها بمواجهة تداعيات الزلزال، ونؤكد للشعب السوري أننا أخوة ونقف إلى جانبه في هذه الظروف الصعب"، لافتاً إلى أن "وفوداً برلمانية عربية أخرى ستصل تباعاً إلى دمشق اليوم بعد أن قرر المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في بغداد أمس تشكيل وفد لزيارة سورية، تأكيداً على الوقوف إلى جانبها".

من جهته، قال رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ، "كانت أجواء مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في بغداد إيجابية جداً، وركزت على الموقف الموحد لجميع الدول العربية بضرورة عودة سورية إلى حضنها العربي، حيث تقرر تشكيل وفد عالي المستوى من رؤساء المجالس لزيارتها، تأكيداً على أنها قلب العمل العربي المشترك، معرباً عن شكر سورية لكل الوفود التي قدمت إلى دمشق".