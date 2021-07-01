سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وفاة 486 شخصاً في كندا بسبب درجات حرارة غير مسبوقة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-01T08:57:18+0000
وفاة 486 شخصاً في كندا بسبب درجات حرارة غير مسبوقة

شفق نيوز/ ارتفعت أعداد الوفيات الناجمة عن موجة الحر الشديدة وغير المسبوقة في كندا إلى 486 شخصاً.

وأوضحت مديرة الطب الشرعي في مقاطعة بريتيش كولومبيا ليزا لابوانت، في بيان، أن عدد الوفيات المفاجئة في الأيام الخمسة الماضية ارتفع إلى 486، أي ثلاثة أضعاف ما هو طبيعي في هذه التواريخ.

وأضافت "نعتقد أن الحرارة هي على الأرجح عاملاً في العديد من تلك الوفيات، لكن هذا شيء يجب تأكيده"، محذرة من أن هذه حصيلة مبدئية ومن المحتمل أن تستمر في الزيادة خلال الأيام المقبلة.

ووصلت درجات الحرارة في بريتيش كولومبيا الإثنين الماضي إلى 47.9 درجة مئوية بينما بلغت 49.6 يوم الثلاثاء، في حين كان الرقم القياسي المسجل في كندا قبل هذه الموجة الأخيرة هو 45 درجة عام 1937.

related

بينها البصرة.. أجواء 12 مدينة عربية تقترب من نصف درجة الغليان

Date: 2021-06-22 05:37:19
بينها البصرة.. أجواء 12 مدينة عربية تقترب من نصف درجة الغليان

ايران.. عدد وفيات كورونا يرتفع إلى 12 و“الصحة“ تكشف طريقة الدفن

Date: 2020-02-24 11:18:25
ايران.. عدد وفيات كورونا يرتفع إلى 12 و“الصحة“ تكشف طريقة الدفن

صحفية شهيرة تسرد تفاصيل اغتصاب ترامب لها قبل ربع قرن

Date: 2019-06-22 09:40:10
صحفية شهيرة تسرد تفاصيل اغتصاب ترامب لها قبل ربع قرن

قصف اسرائيلي يستهدف محيط العاصمة السورية دمشق

Date: 2021-02-28 20:43:38
قصف اسرائيلي يستهدف محيط العاصمة السورية دمشق

ايران تسجل اكبر معدل إصابات بكورونا منذ تفشي الفيروس

Date: 2020-06-04 14:11:14
ايران تسجل اكبر معدل إصابات بكورونا منذ تفشي الفيروس

أردوغان يهدد بإغلاق قاعدة إنجرليك التي تستخدمها القوات الأمريكية

Date: 2019-12-15 21:11:51
أردوغان يهدد بإغلاق قاعدة إنجرليك التي تستخدمها القوات الأمريكية

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. زلزال قوي يهز مدينة ايرانية

Date: 2020-01-28 18:53:44
للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. زلزال قوي يهز مدينة ايرانية

كورونا يضع إسبر ونائبه في الحجر الصحي

Date: 2020-03-16 20:08:06
كورونا يضع إسبر ونائبه في الحجر الصحي