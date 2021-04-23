سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وفاة 32 شخصاً من أصل 168 إصابة بجلطات بعد تلقيهم لقاح "أسترازينيكا"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-23T07:01:07+0000
وفاة 32 شخصاً من أصل 168 إصابة بجلطات بعد تلقيهم لقاح "أسترازينيكا"

شفق نيوز/ أعلنت السلطات البريطانية أنها أحصت 168 إصابة بجلطات الدم لدى أشخاص تلقوا لقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا، أفضى 32 منها إلى الوفاة من أصل 21,2 مليون جرعة أولى تم حقنهم بها.

وأكدت السلطات في تقرير أن تحليل هذه البيانات المسجلة حتى 14 أبريل يسمح بالتأكيد أن "فوائد اللقاح ما زالت تفوق مخاطره لدى غالبية الناس".

ويبلغ معدل الإصابة بتجلط 7,9 لكل مليون جرعة بينما تشير البيانات إلى أن معدلا أعلى سجل بين البالغين الأصغر سنا، حسب السلطة التنظيمية التي أكدت أن هذه العناصر التي تتبدل يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند استخدام هذا اللقاح.

وأوصت اللجنة العلمية المشرفة على حملة التطعيم البريطانية في بداية أبريل بأن يقتصر استخدام لقاح "أسترازينيكا" على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ثلاثين عاما عندما يكون ذلك ممكنا.

وشملت حالات الجلطات في المملكة المتحدة  93 امرأة و75 رجلا تتراوح أعمارهم بين 18 و93 عاما، وأصيب أحد هؤلاء بجلطة بعد تلقي الجرعة الثانية.

related

روسيا تصمم لقاحاً مضاداً لكورونا تدوم مناعته لسنوات طويلة

Date: 2021-03-01 12:56:02
روسيا تصمم لقاحاً مضاداً لكورونا تدوم مناعته لسنوات طويلة

تلفزيوني ايراني: عدد الوفيات بسبب كورونا في قم 9 وتشخيص اصابات في مشهد

Date: 2020-02-20 14:42:43
تلفزيوني ايراني: عدد الوفيات بسبب كورونا في قم 9 وتشخيص اصابات في مشهد

فرنسا تبدي استعدادا لمساعدة ايطاليا وتحذر من الصين وروسيا

Date: 2020-03-28 08:23:49
فرنسا تبدي استعدادا لمساعدة ايطاليا وتحذر من الصين وروسيا

1096 إصابة جديدة بكورونا في ثلاث دول خليجية

Date: 2020-08-06 14:51:03
1096 إصابة جديدة بكورونا في ثلاث دول خليجية

الاعلان عن نتيجة فحص البابا فرنسيس بفيروس كورونا

Date: 2020-03-03 08:58:14
الاعلان عن نتيجة فحص البابا فرنسيس بفيروس كورونا

شركة تعد بتوفير 200 الف جرعة من لقاح كورونا للدول الفقيرة

Date: 2020-10-28 10:14:26
شركة تعد بتوفير 200 الف جرعة من لقاح كورونا للدول الفقيرة

اصابات كورونا تقترب من 10 ملايين حالة في العالم

Date: 2020-06-28 08:07:53
اصابات كورونا تقترب من 10 ملايين حالة في العالم

"بطل الصين".. مرور عام على وفاة مكتشف كورونا

Date: 2021-02-06 14:58:21
"بطل الصين".. مرور عام على وفاة مكتشف كورونا