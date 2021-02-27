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وفاة 3 أشخاص بحريق في مخيم يضم عائلات "داعش" بسوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-27T21:01:08+0000
وفاة 3 أشخاص بحريق في مخيم يضم عائلات "داعش" بسوريا

شفق نيوز/ توفي 3 أشخاص بينهم امرأة وأصيب آخرون بحروق متفاوتة، السبت، جراء احتراق مجموعة من الخيم في القسم الرابع ضمن مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرق سوريا، والذي يضم عائلات تنظيم داعش بينهم عراقيون، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد على موقعه، إنه "لم ترد معلومات عن سبب اندلاع الحريق، ما إذا كان نتيجة خطأ فني، أو مدبر من قبل الخلايا التي تنفذ عمليات الاغتيال داخل المخيم".

ووفق ما نقل المرصد عن مصادر محلية فإن "حريقًا نشب بأحد الخيام، ثم امتدت لتطال خيم أخرى، وذلك أثناء عرس لأحد موظفي المخيم".

ويشهد مخيم الهول الواقع أقصى جنوب شرق الحسكة، تصاعداً كبيراً في عمليات القتل منذ مطلع العام 2021 الجديد، والتي تتم على أيدي أذرع  تنظيم داعش عبر طرق مختلفة أبرزها إطلاق الرصاص واستخدام أدوات حادة.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ بداية العام الجديد 22 حادث قتل، 13 منها جرت خلال الشهر الأول كانون الثاني، و9 جرت خلال شهر شباط/فبراير الجاري.

ووفق المرصد السوري فإن القتلى هم: 14 من اللاجئين العراقيين بينهم طفل و3 نساء، و5 من حملة الجنسية السورية بينهم امرأتان ورئيس المجلس السوري في المخيم، وعنصران من الأسايش.

وفي السياق ذاته قتل مسلح من الخلايا المسؤولة عن عمليات القتل، بعد تفجير قنبلة أثناء ملاحقته من قبل دورية تابعة للأسايش، وفق المرصد.

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