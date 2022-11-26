وفاة وزير خارجية بيلاروسيا بشكل مفاجئ

شفق نيوز/ ذكرت وكالة أنباء "بيلتا" الرسمية، اليوم السبت، أن وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي توفي عن 64 عاما.

ونقلت الوكالة عن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز قوله، إن "وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي توفي فجأة".

ووفقا لوكالات أنباء روسية، فقد كان مقررا عقد محادثات بين ماكي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاثنين المقبل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر قناتها على تلغرام "نحن في حالة صدمة من أنباء وفاة وزير الشؤون الخارجية بجمهورية بيلاروسيا فلاديمير ماكي. وستُنشر التعازي الرسمية قريبا"، وفقا لرويترز.