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وفاة وزير المالية الإماراتي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-24T06:21:04+0000
وفاة وزير المالية الإماراتي

توفي نائب حاكم إمارة دبي ووزير المالية الإماراتي، حمدان بن راشد آل مكتوم، عن عمر ناهز 75 عاما، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

والراحل الذي تولى حقيبة وزارة المالية في الإمارات منذ تأسيس الدولة عام 1971، هو ثاني أبناء راشد بن سعيد حاكم دبي الأسبق، والأخ الشقيق لمحمد بن راشد، حاكم الإمارة الحالي ونائب رئيس الدولة.

ونعى محمد بن راشد أخاه الأكبر بتغريدة عبر تويتر، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون ... رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك .. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم ..".

في عام 1998، أسس الراحل جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بموجب مرسوم حكومي بهدف دعم مسارات الجودة في القطاع التعليمي وتشجيع برامج التميز و الموهبة.

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