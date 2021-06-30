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وفاة وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد عن عمر 88 عاما

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-30T19:35:46+0000
وفاة وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد عن عمر 88 عاما

شفق نيوز/ توفي وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد عن عمر يناهز 88 عامًا، وفقًا لبيان صادر عن عائلته، دون ذكر سبب الوفاة.

وقالت عائلة رامسفيلد: "ببالغ الحزن نشارك نبأ وفاة دونالد رامسفيلد، رجل دولة أمريكي وزوج مخلص وأب وجد وجد أكبر. في الثامنة والثمانين من عمره، كان محاطًا بالعائلة في محبوبته تاوس، نيو مكسيكو".

وأضاف البيان: "قد يتذكره التاريخ لإنجازاته غير العادية على مدى 6 عقود من الخدمة العامة، ولكن بالنسبة لأولئك الذين عرفوه جيدًا والذين تغيرت حياتهم إلى الأبد نتيجة لذلك، سوف نتذكر حبه الذي لا يتزعزع لزوجته جويس وعائلته وأصدقائه، والنزاهة التي جلبها إلى حياة مكرسة للوطن".

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