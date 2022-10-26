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وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق آشتون كارتر

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-26T05:40:00+0000
وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق آشتون كارتر

شفق نيوز/ توفي "آشتون كارتر" الذي شغل منصب وزير الدفاع في الولايات المتحدة خلال حكم الرئيس الأسبق باراك أوباما، عن 68 عاما، حسبما ذكرت أسرته.

وقالت أسرة آشتون في بيان: "ببالغ الحزن تعلن أسرة وزير الدفاع الأسبق آشتون كارتر أن الوزير كارتر توفي (مساء الاثنين)، في بوسطن بعد أزمة قلبية مفاجئة".

وأضاف البيان: "كان كارتر زوجا وأبا ومعلما وصديقا محبوبا. سيشعر كل من كان يعرفه بخسارة فقدانه".

وتولى كارتر منصب وزير الدفاع خلال الفترة من عام 2015 حتى 2017، وهي الفترة التي شهدت ذروة الحرب ضد تنظيم "داعش".

كما أشرف على تغييرات كاسحة في الجيش الأمريكي، شملت فتح مواقع قتالية للنساء ورفع الحظر المفروض على خدمة المتحولين جنسيا بشكل معلن في القوات المسلحة.

وأشاد بايدن الذي كان نائب الرئيس في عهد أوباما، بكارتر ووصفه بأنه "أمريكي عظيم يتمتع بأقصى درجات النزاهة".

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