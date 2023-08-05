وفاة واحدة و6 إصابات.. كشف تفاصيل تصادم القاطرة "فهد" مع سفينة بقناة السويس

شفق نيوز/ كشف رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، السبت، في تصريحات إعلامية، تفاصيل حادث التصادم بين القاطرة "فهد" وإحدى السفن بقناة السويس، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ طاقم القاطرة المكون من سبعة أفراد، ستة منهم بحالة جيدة، بينما توفي واحد منهم.

وقال ربيع إن "المتوفى يعمل في غرفة الماكينات وعند غرق القاطرة لم يتمكن من الخروج منها وتوفي إثر الحادث".

وأضاف أن "عملية انتشال القاطرة لم تبدأ حتى الآن، لأنها تحركت من مكانها نتيجة التيار".

يذكر أنه تم تحديد مكان القاطرة منذ ساعة واحدة فقط، وستبدأ بعد أعمال الانتشال "بعد ساعتين" وفق ذات المتحدث. وأوضح أسامة ربيع أنه تم مرور أغلب السفن التابعة لقافلة الجنوب، وجاري مرور الجزء الأخر المتوقف وعددهم 19 سفينة وخلال ساعتين ستستكمل سير السفن بشكل طبيعي، موضحا أن قافلة الشمال لم يحدث بها أي مشكلات وأن الهيئة قامت بتعطيل الـ 19 سفينة من قافلة الجنوب حفاظًا على أمنهم.