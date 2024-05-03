وفاة نجل قائد الجيش السوداني متأثرا بجروح من حادث سير "سابق" في تركيا

شفق نيوز، أكد موقع الحرة الإخباري الأمريكي، يوم الجمعة، وفاة محمد عبد الفتاح البرهان نجل القائد العام للجيش السوداني في تركيا، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها في حادث سير تعرض له مطلع أبريل/ نيسان الماضي.

وكان محمد البرهان قد اصطدم في السادس من أبريل بمركبة تجارية عندما كان يقود دراجة نارية في أحد شوارع العاصمة أنقرة.

ونقل حينها على إثر ذلك إلى مستشفى "بلكينت" في العاصمة التركية.

ورغم التدخلات الطبية التي خضع لها خلال الأسابيع الماضية في العناية المركزة توفي بسبب الجروح الخطيرة التي كان يعاني منها، حسب موقع "خبر تورك".

وقال الموقع الجمعة إن الجانب التركي نقل نبأ وفاة محمد البرهان إلى والده عبد الفتاح وإلى عائلته.

وعبد الفتاح البرهان لديه ثلاثة أبناء، ولدان وبنت، درس أكبرهم في جامعة الخرطوم، حسب وسائل إعلام سودانية.

ويخوض البرهان منذ أشهر صراعا مع قائد قوات "الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي".