وفاة نائب بريطاني تعرض للطعن في كنيسة

شفق نيوز/ أكدت الشرطة البريطانية، يوم الجمعة، مقتل النائب ديفيد أميس جراء عملية طعن تعرض لها في احدى الكنائس.

وتعرض ديفيد أميس، النائب في حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، للطعن عدة مرات، في كنيسة بلفيرس الميثودية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن أميس كان في اجتماع مع ناخبين محليين في إسكس عندما دخل رجل إلى مبنى الكنيسة، وطعن النائب مرات عدة.

وقالت إن الشرطة حضرت إلى مكان الحادث وأغلقت الطرقات المحيطة بالموقع، فيما يتم تقديم العلاج إلى النائب في موقع الحادث.

وكان أميس أعلن قبل أيام أنه سيعقد لقاء انتخابيا في كنيسة بلفيرس الميثودية.