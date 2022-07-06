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وفاة أمين عام منظمة "أوبك" محمد باركيندو عن 63 عاما

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-06T06:13:26+0000
وفاة أمين عام منظمة "أوبك" محمد باركيندو عن 63 عاما

شفق نيوز/ أعلن رئيس مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية ميلي كياري اليوم الأربعاء عن وفاة الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو، عن 63 عاماً .

وكتب كياري عبر "تويتر"صباح اليوم: "لقد فقدنا الدكتور محمد سانوسي باركيندو المحترم.. توفي في حوالي الساعة 11 مساء أمس الخامس من يوليو.. لا شك أن هذه خسارة كبيرة لعائلته، ولمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، ولبلدنا نيجيريا، ولأوبك ومجتمع الطاقة العالمي".

 ومطلع حزيران الماضي، وصل الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" محمد باركيندو الى العاصمة بغداد، والتقى عددا من المسؤولين في الحكومة العراقية، وشارك في عدة منتديات ومؤتمرات اقتصادية.  

كما زار باركيندو  أيضا عدد من المواقع التاريخية والعتبات الدينية ، وبناية قاعة الشعب في بغداد التي استضافت الاجتماع التأسيسي للمنظمة عام 1961.

ومحمد سنوسي باركيندو، نيجيري الجنسية، تولد 1959، عين أمينا عاما لمنظمة أوبك في أغسطس/ اب 2016، وشغل سابقًا منصب الأمين العام بالإنابة خلال عام 2006.

مثّل باركيندو نيجيريا في اللجنة الاقتصادية لمنظمة أوبك خلال الفترة 1993-2008 بقيادة مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية خلال 2009-2010، وترأس الوفد التقني النيجيري للمفاوضات حول المناخ في الأمم المتحدة منذ عام 1991.

 

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