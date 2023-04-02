وفاة مستشار عسكري إيراني آخر بقصف اسرائيلي على سوريا

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام إيرانية، يوم الأحد، بوفاة مستشار عسكري في الحرس الثوري الإيراني المدعو "مقداد مهقاني" متأثرا بجروح أُصيب بها جراء قصف شنته القوات الإسرائيلية على سوريا.

وذكرت مصادر مطلعة، أن مهقاني أصيب في الهجوم الإسرائيلي فجر يوم الجمعة الماضي على أطراف دمشق، وفقا لوكالة "مهر" للانباء.

وكان مهقاني أحد رفاق المستشار العسكري في الحرس الثوري الإيراني ميلاد حيدري الذي قتل أيضا في الهجوم ذاته على دمشق في يوم الجمعة الماضي.