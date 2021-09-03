وفاة مستشار خامنئي للشؤون العسكرية بفيروس كورونا

شفق نيوز/ أعلنت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة، وفاة اللواء حسن فيروز آبادي، المستشار العسكري لقائد القوات المسلحة الإيرانية المرشد علي خامنئي.

وقالت الوكالة في موقعها الرسمي، ”اللواء حسن فيروز آبادي، الرئيس السابق للأركان العامة للقوات المسلحة والمستشار العسكري للقيادة العامة للقوات المسلحة (علي خامنئي)، توفي اليوم بسبب المرض“، من دون الكشف عن المرض.

من جهتها، ذكرت صحيفة ”عصر إيران“ الإلكترونية، أن وفاة اللواء حسن فيروز آبادي، جاءت نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

ويبلغ اللواء حسن فيروز آبادي من العمر 70 عاماً، وهو من أهالي مدينة مشهد الواقعة شمال شرق إيران، حاصل على شهادة الدكتوراه في جامعة فردوسي في مشهد وتخرج منها في عام 1980.

تولى اللواء حسن فيروز آبادي، منصب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية لمدة 27 عاما، من 1989 وحتى عام 2016، وبعد ذلك خلفه اللواء محمد باقري.

وبعد أن انتهت مهمة اللواء فيروز آبادي في رئاسة هيئة الأركان العامة، عينه خامنئي مستشارا أعلى له للشؤون العسكرية، وهو حاليا عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام (أحد أجهزة الحكم في إيران).