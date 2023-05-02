وفاة قيادي فلسطيني مضرب عن الطعام منذ 86 يوما في سجون إسرائيل

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بوفاة الأسير والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان.

ودخل خضر عدنان إضرابا مفتوحا عن الطعام في الخامس من فبراير/شباط الماضي، منذ لحظة اعتقاله، ليكمل اليوم الـ 86 من إضرابه عن الطعام، ويفارق الحياة بعدما وجد غائبا عن الوعي في زنزانته، وفقا لوكالة "صفا" الفلسطينية.

وأمضى الأسير خضر عدنان نحو 8 سنوات في اعتقالاته التي تجاوزت الـ12 اعتقالا، خاض فيها 5 إضرابات عن الطعام.

وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، إن الأسير خضر عدنان خاض خمسة إضرابات عن الطعام: كان أولها في عام 2004 لمدة 25 يوما، الثاني في عام 2012 لمدة 67 يوما، الثالث عام 2014 لمدة 54 يوما، الرابع عام 2021 لمدة 25 يوما، الخامس عام 2023 لمدة 86 يوما.

من جهتها قالت سلطات السجون الاسرائيلية، إن عدنان "رفض الخضوع لفحوصات طبية وتلقي العلاج الطبي، ووُجد صباح اليوم في زنزانته وهو مغمى عليه". وأضافت أنه نقل على إثر ذلك لمستشفى حيث تم الإعلان عن وفاته.

وقالت جمعية "واعد" للأسرى في غزة لرويترز، ردا على ذلك إن "خضر عدنان قتل وأعدم بدم بارد بتواطؤ واضح من قبل ما تسمى مصلحة السجون وأجهزة الأمن الصهيونية".

واتهمت إسرائيل عدنان بدعم الإرهاب والانتماء لجماعة إرهابية والتحريض. وجرى احتجازه عدة مرات وخاض خمسة إضرابات عن الطعام منذ عام 2004.