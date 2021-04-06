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وفاة قيادي حوثي بارز مدرج على لائحتي العقوبات الدولية والأمريكية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-06T04:42:55+0000
وفاة قيادي حوثي بارز مدرج على لائحتي العقوبات الدولية والأمريكية

شفق نيوز/ أعلنت حكومة جماعة "أنصار الله" الحوثية في العاصمة اليمنية صنعاء وفاة المدير العام للبحث الجنائي التابع لأجهزتها، العميد سلطان زابن، المدرج على لائحتي العقوبات الدولية والأميركية.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من أعضاء جماعة "أنصار الله"، في بيان نعي نشرته الاثنين وسائل الإعلام التابعة للحوثيين، إن زابن "وافته المنية اليوم إثر مرض عضال ألم به".

واعتبرت الوزارة وفاة زابن "خسارة كبيرة للوطن"، مضيفة أنه "كان قائدا أمنيا ينفذ المهام الموكلة إليه بكل اقتدار، وكان أحد راسمي العمل المؤسسي الأمني والجنائي في وزارة الداخلية".

وفي 10 ديسمبر الماضي أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على زابن بتهمة ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، قبل أن يضيفه مجلس الأمن الدولي وفق القرار 2564 إلى لائحة العقوبات الدولية في 26 فبراير، بتهم الاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسي واغتصاب النساء الناشطات سياسيا.

 

 

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