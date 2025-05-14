وفاة "أفقر" رئيس في العالم

شفق نيوز/ أعلن رئيس الأوروغواي ياماندو أورسي مساء الثلاثاء وفاة خوسيه "بيبي" موخيكا، الرئيس الأسبق والناشط اليساري البارز، عن عمر 89 عاما. موخيكا، الذي لقب بـ"أفقر رئيس في العالم"، توفي بعد معاناة مع سرطان المريء، تاركا إرثا سياسيا وإنسانيا فريدا في أمريكا اللاتينية.

توفي رئيس الأوروغواي السابق وأيقونة اليسار في أمريكا اللاتينية خوسيه "بيبي" موخيكا عن 89 عاما، وفق ما أعلنه الرئيس الحالي ياماندو أورسي.

موخيكا، الذي شغل منصب الرئاسة بين 2010 و2015، كان من أبرز الشخصيات اليسارية في المنطقة، واشتهر بلقب "أفقر رئيس في العالم" بسبب نمط حياته البسيط وتبرعه بمعظم راتبه الرئاسي لدعم برامج الإسكان الاجتماعي.

وكتب أورسي في منشور على منصة إكس: "ببالغ الحزن والأسى، ننعى وفاة رفيقنا بيبي موخيكا. الرئيس والناشط والقائد والمرشد. سنفتقدك كثيرا أيها الرجل العجوز العزيز".

وكان موخيكا، زعيم حرب العصابات السابق، قد أعلن في أيار/مايو 2024 إصابته بسرطان المريء، مشيرا إلى أن جسده لم يعد يتحمل العلاج. وقال حينها: "من الواضح أنني أموت. يستحق المحارب أن يستريح".

ومساء الثلاثاء، غادرت سيارة تحمل جثمانه منزله في مشهد وداعي مؤثر.