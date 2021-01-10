وفاة طفلة وإصابة آخرين بحريق في مخيم للنازحين شمالي إدلب

شفق نيوز/ قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنّ طفلة فقدت حياتها وأصيب 6 أطفال آخرين نتيجة اندلاع حريق في مخيم للنازحين في بلدة أطمة شمالي إدلب بالقرب من لواء اسكندرون على الحدود السورية - التركية.

وأضاف المرصد أنّ النيران اندلعت في إحدى الخيم نتيجة استخدام النازحين وسائل تدفئة بدائية غير تقليدة منها الألبسة المستعملة والنفايات بسبب غلاء أسعار المحروقات وفقدانها في بعض مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا وامتدت النيران إلى الخيم المجاورة، ما أدى إلى احتراق عدد منها بشكل كامل، وتشرد العائلات التي تسكنها.

وتعاني مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا في إدلب شمال غرب سوريا من غلاء في أسعار المحروقات وفقدانها بشكل تام أحيانا مما يدفع النازحين القاطنين في مخيمات الكرامة في بلدة أطمة شمال إدلب والذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف إلى استخدام الحطب والألبسة المستعملة والنفايات غالباً كوسائل للتدفئة مما يتمخض عنها مثل هذه الحوادث.