وفاة رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري

شفق نيوز/ توفي رئيس الوزراء المصري الأسبق كمال الجنزوري، عن عمر ناهز 88 عاما بعد صراع مع المرض.

ونعى مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي الجنزوري، ووقف المجلس دقيقة حدادا على روح الجنزوري، وأعرب المجلس عن تقدير مصر للدور الوطني الكبير الذي ساهم به الراحل خلال سنوات عمله الحكومي الطويلة.

وتوفي الجنزوري بعد صراع مع المرض في مستشفى القوات الجوية بالقاهرة.

وتولى الجنزوري رئاسة الوزراء خلال التسعينات في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، ثم شغل المنصب لفترة وجيزة بعد ثورة 2011 التي أطاحت بمبارك.