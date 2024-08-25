وفاة رئيس وزراء لبنان الأسبق عن عمر ناهز 94 عاما

شفق نيوز/ توفي رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سليم الحص اليوم الأحد، عن 94 عاما، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، في بيان وصفه فيه بأنه "ضمير لبنان".

وجاء في بيان ميقاتي: "رحل في أصعب وأدق مرحلة يحتاج فيها لبنان إلى ضميره وحسه الوطني والعروبي، وإلى حكمته ورصانته وحسن إدارته الشأن العام".

ولبنان الغارق في أزمة اقتصادية كبرى، يعاني أيضا من شلل سياسي، إذ تحول خلافات بين معسكر حزب الله الموالي لإيران وخصومه، دون انتخاب رئيس للجمهورية. والمنصب شاغر منذ أكثر من عامين.

إلى ذلك تهدّد أعمال العنف التي تسجّل في الجنوب بين حزب الله وإسرائيل على خلفية الحرب في غزة، باتّساع نطاق النزاع إلى حرب إقليمية.

ورأس الحص حكومات عدة في فترات عصيبة إبان الحرب اللبنانية (1975-1990)، خصوصا في أواخر ثمانينات القرن الماضي، وكان حينها أيضا منصب رئيس الجمهورية شاغرا.

والحص خبير اقتصادي ويعد من التكنوقراط. وكان يقول إنه دخل معترك السياسة "صدفة".

ولطالما أبدى تمسكا بمؤسسات الدولة.

ولد الحص في العام 1929 لعائلة سنية من الطبقة البورجوازية البيروتية، وتيتّم بسن مبكرة، وهو حاصل على درجة دكتوراه في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة.

وتنص الأعراف المعمول بها في لبنان، على أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا، ورئيس الوزراء مسلما سنيا، ورئيس مجلس النواب مسلما شيعيا.