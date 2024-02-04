وفاة رئيس دولة أفريقية بعد عودته من رحلة علاجية في أمريكا

شفق نيوز/ توفي، يوم الأحد، رئيس ناميبيا "حاجي جينجوب" وذلك بعد أيام من عودته من رحلة علاجية في الولايات المتحدة.

وكان رئيس ناميبيا حاجي جينجوب عاد من الولايات المتحدة في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد خضوعه لجولة جديدة من العلاج من مرض السرطان، الذي يعاني منه، ليتم نقله مباشرة إلى مستشفى في ويندهوك.

وفي بيان صدر عن رئاسة ناميبيا قبل أيام، أكدت أن الرئيس سيكمل رحلة علاجه في البلاد، على أن يتم تفويض صلاحياته ومهامه الرئاسية إلى نائب الرئيس ورئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء.

إلا أنه بعد أيام من ذلك التفويض، أعلنت رئاسة ناميبيا، اليوم الأحد، وفاة الرئيس حاجي جينجوب عن عمر ناهز 83 عامًا.

وأعلن جينجوب في 2014، عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء، شفائه من سرطان البروستاتا. وأصبح رئيسا للبلاد في العام التالي.

ومن المقرر أن تعقد ناميبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية العام.

وبحسب الموقع الرسمي لرئاسة ناميبيا، فإن الرئيس حاجي جينجوب الذي تولى منصبه في 21 مارس/آذار 2015، ولد في 3 أغسطس/آب 1941، مشيرة إلى أنه يعد الرئيس الثالث والحالي لناميبيا.

وكان جينجوب أول رئيس وزراء لناميبيا في الفترة من 21 مارس/آذار 1990 إلى 28 أغسطس/آب 2002، وشغل منصب رئيس الوزراء مرة أخرى، في الفترة من 4 ديسمبر/كانون الأول 2012 إلى 21 مارس/آذار 2015.

وفي الفترة بين عامي 2008 و2012، شغل جينجوب منصب وزير التجارة والصناعة، ولكونه محبًا للعبة كرة القدم، سُمي ملعب هاجي جينجوب للرجبي في ويندهوك باسمه.