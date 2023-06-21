وفاة رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السورية السابق

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بوفاة العماد علي دوبا، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السورية السابق في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، عن عمر ناهز التسعين عاما.

شغل علي دوبا منصب رئيس الاستخبارات العسكرية السورية بين عامي 1974 و2000، وكان مستشارا مقربا للرئيس حافظ الأسد، وأحيل إلى التقاعد في العام 2000.

وشغل أيضا منصب نائب رئيس هيئة أركان الجيش السوري بين العامين 1993 و1999.

ويعد العماد دوبا، أحد أبرز المسؤولين عن الملف اللبناني خلال وجود الجيش السوري في لبنان.

ونعى العماد دوبا، ابن شقيقه، في منشور عبر صفحته على فيسبوك.

وتعرف وسائل إعلام المعارضة السورية علي دوبا بأنه "أكثر رجالات النظام إجراماً" في عهد الأسد الأب، وصنف كمؤسس لجهاز الاستخبارات السورية الحديث.

وتقول تقارير اعلامية إن دوبا، الذي ينحدر من قرية قرفيص بريف جبلة من محافظة اللاذقية، قد بنى إمبراطورية معتقلاته منذ أواسط الثمانينيات حتى نهاية التسعينيات.