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وفاة جندية إسرائيلية متأثرة بجروحها إثر هجوم في القدس

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-09T04:52:05+0000
وفاة جندية إسرائيلية متأثرة بجروحها إثر هجوم في القدس

توفيت جندية إسرائيلية متأثرة بجروح أصيبت بها في هجوم وقع مساء السبت في القدس الشرقية، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأحد.

وقال الجيش في بيان مقتضب: "توفيت جندية إسرائيلية خلال الليل متأثرا بجروح خطرة أصيب بها في هجوم مسلح على نقطة تفتيش في شعفاط"، من دون أن يحدد هوية الجندي.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن مسلحا فتح النار على قوات الأمن الإسرائيلية عند نقطة تفتيش في مدخل مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين، على مشارف القدس قرب الضفة الغربية، فأصاب 3 جنود.

وأضافت أن القوات تبحث عن المهاجم.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن تعرضت لإطلاق نار من مسلحين فلسطينيين أثناء "اعتقال مسلح مطلوب ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي".

وأضاف الجيش على "تويتر": "عشرات الفلسطينيين ألقوا متفجرات وقنابل حارقة على القوات وأطلقوا النار عليهم. وأطلقت القوات النار على مسلحين مشتبه بهم وتم رصد إصابات".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين يبلغان من العمر 16 و18 عاما قتلا وأصيب 11، وندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحادثتي القتل.

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