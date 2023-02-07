وفاة برلماني تركي بعد 24 ساعة تحت الانقاض نتيجة الزلزال

شفق نيوز/ اعلن رئيس البرلمان التركي، يوم الثلاثاء، عن مصرع النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم من محافظة أديامان "يعقوب تاش" جراء الزلزال.

وكتب رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، في تغريدة على تويتر: "علمت بحزن عميق أن نائب حزب العدالة والتنمية في أديامان يعقوب تاش الذي كان تحت الأنقاض فقد حياته، أتمنى له الرحمة على نائبنا الراحل وجميع مواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال".

كما ذكرت قناة "سي أن أن" التركية، أن النائب عن حزب العدالة والتنمية في ولاية أديامان، يعقوب تاش توفي جراء الزلزال الذي راح ضحيته الآلاف من المواطنين.

وقامت فرق البحث من إخراج جثة النائب التركي من أسفل منزله المنهار جراء الزلزال.

وأمس الاثنين، نشر الحساب الخاص بالنائب التركي، تغريدة على "تويتر" كتب فيها: "نائبنا يعقوب تاش وعائلته تحت الأنقاض، ندعوكم للدعاء له ولعائلته في صلواتكم".

وكتبت زعيمة حزب الجيد ميرال أكشنار، في تغريدة على "تويتر": "علمت بحزن أن نائب حزب العدالة والتنمية في أديامان يعقوب تاش، فقد جياته في الزلزال الفاجع الذي عشناه، رحم الله الفقيد.. وأتقدم بتعازي لأهله المكلومة".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في الولايات المنكوبة جراء الزلزال.

ووفقا لآخر إحصائية، تسبب الزلزال بمقتل 3 آلاف و549 شخصا، وإصابة 22 ألف و168، فيما جرى انقاذ أكثر من 8 آلاف مواطن من تحت الأبنية المنهارة.