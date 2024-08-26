وفاة الأمين العام السابق للجامعة العربية

شفق نيوز/ توفي اليوم الاثنين، وزير الخارجية المصري الأسبق، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، عن عمر ناهز 89 عاما.

ولد العربي يوم 15 آذار/مارس 1935 في القاهرة، وتخرج من كلية الحقوق عام 1955، ثم حصل على الماجستير في القانون الدولي وعلى الدكتوراة في العلوم القضائية من مدرسة الحقوق في جامعة نيويورك.

وبصفته دبلوماسيا مصريا، شغل منصب الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك وفي جنيف، وكان عضوا في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، وترأس الوفد المصري في مفاوضات طابا.

وتنقل الدبلوماسي في الوظائف من قاض في المحكمة الدولية (من عام 2001 حتى 2006) إلى وزير للخارجية المصرية (2011)، قبل أن يتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بين عامي 2011 و2016.