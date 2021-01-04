وفاة الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني

شفق نيوز/ نقلت وسائل إعلام لبنانية، يوم الإثنين، وفاة الموسيقار إلياس الرحباني.

والفنان الراحل من مواليد العام 1938، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.

ونعى الناقد الفني جمال فياض، الفنان الكبير، وكتب عبر حسابه على "تويتر"، "رحل الياس الرحباني، رحلت الضحكة العبقرية والموسيقى الخالدة على مرّ الزمن، رحل الصديق الحبيب الذي ما تنفّس إلا حبّاً وجمالاً وطيبة وأنغام... رحل جزء جميل من مجد لبنان!".

وإلياس الرحباني موسيقي ملحن وموزع، كاتب أغاني، وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية. وألف موسيقى تصويرية لـ 25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" وفيلم "حبيبتي" وفيلم "أجمل ايام حياتي" ومسلسل "عازف الليل".