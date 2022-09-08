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وفاة الملكة إليزابيث الثانية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-08T17:34:07+0000
وفاة الملكة إليزابيث الثانية

شفق نيوز/ أعلن قصر باكنغهام اليوم الخميس وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، عن عمر ناهز 96 عاماً، بعد تعرضها لأزمة صحية أنهت حياتها.

وكشف الفريق الطبي الخاص بالملكة في وقت سابق تعرضها لوعكة صحية، وأوصوا بإبقائها تحت الإشراف الطبي للاطمئنان على صحتها.

وتولت الملكة الحكم بتاريخ 6 فبراير / شباط من العام 1952 وتم تتويجها بتاريخ 2 يونيو / حزيران عام 1953 واستمرت في الحكم حتى وفاتها.

وبوفاة الملكة إليزابيث الثانية يتم إسدال الستار على أطول فترة حكم في تاريخ بريطانيا، حيث حكمت بتاجها رمزياً 4 دول تابعة للمملكة المتحدة.

وسيتم تسليم العرش إلى الأمير تشارلز فيليب أمير ويلز، بعد إلقاء أول خطاب له كملك جديد للبلاد خلفاً للملكة الراحلة.

ويعتبر الأمير تشارلز الوريث الشرعي الوحيد لعرش بريطانيا باعتباره الابن الأكبر للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

 

 

 

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