وفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية في حادث تحطم المروحية.. صور

شفق نيوز/ أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، يوم الاثنين، بمقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبقية ركاب المروحية في حادث جوي أثناء أداء واجب العمل في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.

وقالت الوكالة: "بحسب المعلومات المتوفرة فإن رئيس بلادنا والوفد المرافق له قد نالوا منزلة الشهادة الرفيعة".

ومن الجدير ذكره، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان كان أيضا على متن مروحية الرئيسي الإيراني، بالإضافة إلى محمد علي آل هاشم ممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية، وطاقم المروحية.

وبحسب وسائل إعلام، فإن أسماء من كانوا على متن طائرة الرئيس الإيراني، هم :

1- آية الله السيد ابراهيم رئيسي

2- آية الله السيد محمد علي الهاشم

3- د. حسين اميرعبداللهيان

4- د. مالك رحمتي

5- سردار سيد مهدي موسوي

6- شخص (مجهول الهوية)

7- طيار (مجهول الهوية)

8- مساعدة الطيار مجهول الهوية)

9- (مجهول الهوية)

وأعلن رئيس الهلال الأحمر الإيراني، فجر اليوم الاثنين، العثور على حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في محافظة أذربيجان الشرقية شمال شرق إيران.

وتحطمت مروحية رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية، في ظروف جوية سيئة، لكن حتى اللحظة لم يصدر أي إعلان رسمي يؤكد مقتل من كان على متنها.

وقادت فرق الإنقاذ منذ ساعات عصر أمس الأحد، جهودا كثيفة للوصول إلى مكان الحادث، وقد عوقت الظروف الجوية والضباب والأمطار، وصول الآليات، ما دفع فرق راجلة إلى تمشيط المكان بحثا عن الحطام.