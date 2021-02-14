وفاة الرئيس الأرجنتيني السابق كارلوس منعم

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام أرجنتينية، يوم الاحد، بأن الرئيس السابق للبلاد كارلوس منعم، فارق الحياة عن عمر ناهز 91 عاما.

وقالت التقارير إن منعم المنحدر من عائلة مهاجرين سوريين توفى بعد صراع مع المرض لفترة طويلة.

وشغل منعم الذي احتفل أوائل تموز الماضي بعيد ميلاده الـ90، منصب رئيس الدولة خلال فترة بين عام 1989 و1999، كما ترشح في انتخابات عام 2003، حيث خسر أمام نيستور كيرشنير.

وواجه منعم بعد تركه الرئاسة اتهامات جنائية بتهم فساد، خاصة بشأن تصدير الأسلحة إلى الإكوادور وكرواتيا، وصدر في عام 2019 حكما بالسجن لمدة قرابة أربع سنوات بتهمة الاختلاس.