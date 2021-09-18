سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وفاة الرئيس الجزائري السابق

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-18T05:43:32+0000
وفاة الرئيس الجزائري السابق

 شفق نيوز / أعلن التلفزيون الجزائري، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، وفاة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، عن عمر يناهز الـ84 عاما.

ويعد الرئيس الراحل، من أطول رؤساء الجزائر ببقائه ما يقارب 20 عام في الحكم، من 1999 حتى 2019.

وولد بوتفليقة بمدينة وجدة المغربية، والتحق بعد نهاية دراسته الثانوية بصفوف جيش التحرير الوطني الجزائري وهو في 19 من عمره في عام 1956.

وفاز بوتفليقة بعهدة رئاسية رابعة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية في أبريل 2014، وفي 2 أبريل/نيسان 2019، أعلن بوتفليقة استقالته من رئاسة الجزائر، بعد أشهر من احتجاجات واسعة على توليه فترة رئاسية خامسة.

related

كيف ساعدت شريفة مكة بتهريب السلاح للثورة الجزائرية؟

Date: 2019-08-21 22:06:03
كيف ساعدت شريفة مكة بتهريب السلاح للثورة الجزائرية؟

إضراب عام في 5 قطاعات كبرى.. الجزائر على أبواب ”عصيان مدني“

Date: 2019-11-05 08:34:43
إضراب عام في 5 قطاعات كبرى.. الجزائر على أبواب ”عصيان مدني“

عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر

Date: 2019-12-13 13:32:41
عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر

علم المثليين في سماء دولة عربية

Date: 2019-07-06 17:45:26
علم المثليين في سماء دولة عربية

الرئيس الجزائري يعلن موقفه من "التطبيع": القضية الفلسطينية مقدسة

Date: 2020-09-20 16:20:58
الرئيس الجزائري يعلن موقفه من "التطبيع": القضية الفلسطينية مقدسة

تركيا تلغي تسهيلات الحصول على التأشيرة لدولة عربية

Date: 2019-08-28 15:42:48
تركيا تلغي تسهيلات الحصول على التأشيرة لدولة عربية

عشرات الاعتقالات في مسيرات ليلية حاشدة بالجزائر

Date: 2019-11-01 08:41:58
عشرات الاعتقالات في مسيرات ليلية حاشدة بالجزائر

رئيس عربي جديد يوجه بالغاء كلمة "فخامة" واستخدام أخرى

Date: 2019-12-19 16:25:40
رئيس عربي جديد يوجه بالغاء كلمة "فخامة" واستخدام أخرى