وفاة الرئيس الجزائري السابق

شفق نيوز / أعلن التلفزيون الجزائري، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، وفاة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، عن عمر يناهز الـ84 عاما.

ويعد الرئيس الراحل، من أطول رؤساء الجزائر ببقائه ما يقارب 20 عام في الحكم، من 1999 حتى 2019.

وولد بوتفليقة بمدينة وجدة المغربية، والتحق بعد نهاية دراسته الثانوية بصفوف جيش التحرير الوطني الجزائري وهو في 19 من عمره في عام 1956.

وفاز بوتفليقة بعهدة رئاسية رابعة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية في أبريل 2014، وفي 2 أبريل/نيسان 2019، أعلن بوتفليقة استقالته من رئاسة الجزائر، بعد أشهر من احتجاجات واسعة على توليه فترة رئاسية خامسة.