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وفاة ابن شقيق أردوغان إثر اصابته بفيروس كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-21T06:16:23+0000
وفاة ابن شقيق أردوغان إثر اصابته بفيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وسائل إعلام تركية، يوم الاثنين، وفاة ابن شقيق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وذكر موقع "ntv" أن أحمد أردوعان الذي ناهز 73 عاما، ويعمل تاجرا في محافظة كوجالي، توفي في المستشفى حيث كان يعالج في المدة الأخيرة من فيروس كورونا بعد أن أثبتت الفحوص إصابته.

وأشار الى أن المريض كان يرقد في العناية المركزة بالمستشفى وكان متصلا بجهاز التنفس الاصطناعي، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته رغم الجهود الكبيرة التي بذلوها مساء يوم وفاته.

ونقلت مواقع إخبارية تركية نعي عدد من المسؤولين المحليين لنجل شقيق أردوغان، حيث عرف بأنه ابن شقيق الرئيس رجب طيب أردوغان، وبأنه أحد التجار المهمين في منطقة باشيسكيلي بكوجالي.

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