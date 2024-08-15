وظائف روسية لصد الهجوم الأوكراني براتب 4 آلاف دولار

شفق نيوز/ افادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، بأن السلطات الروسية بدأت بنشر إعلانات حول وظائف شاغرة لحفاري خنادق في منطقة كورسك، التي تتعرض لهجوم أوكراني واسع النطاق وصف بأنه أكبر توغل داخل الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية.

وبحسب الشبكة الامريكية؛ فإن الإعلانات تضمنت عرضا من السلطات الروسية بتقديم راتب يتراوح بين 1600 إلى 4000 آلاف دولار أميركي للعمال الراغبين بحفر تحصينات في المنطقة الحدودية.

بالمقابل نقل موقع "بزنس إنسايدر" عن خبراء القول إن روسيا تحاول عرقلة الهجوم الأوكراني من خلال نشر قوات إضافية وبناء تحصينات وحفر خنادق.

وقال معهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث أميركي، الأربعاء، إن صور أقمار اصطناعية أظهرت أن روسيا تقوم بحفر تحصينات، بما في ذلك خنادق ودفاعات مضادة للمدرعات، على بعد حوالي 16 كيلومترا من المواقع الأوكرانية في كورسك.

وأضاف أن "القوات الروسية تبدو قلقة للغاية بشأن الطرق السريعة الرئيسية ومن المرجح أن تحاول حماية خطوط الاتصالات الأرضية المهمة بشكل استباقي لمنع التوغلات الأوكرانية".

وأعلنت كييف، الخميس، أن قواتها حققت تقدما جديدا في منطقة كورسك الروسية في اليوم التاسع من هجومها غير المسبوق داخل الأراضي الروسية.

وشنت القوات الأوكرانية في السادس من أغسطس هجوما على هذه المنطقة الحدودية فسيطرت على عشرات البلدات في أكبر عملية عسكرية أجنبية داخل الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية.

وأعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، الخميس، خلال اجتماع مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي: "تقدمت قواتنا بالإجمال بعمق 35 كيلومترا منذ بدء العمليات في منطقة كورسك"، مؤكدا أن الجيش يسيطر الآن في منطقة كورسك على 1150 كيلومترا مربعا و85 بلدة، بزيادة ثماني بلدات عن الثلاثاء.

من جانبه، أعلن زيلينسكي أن قواته "حررت" بالكامل مدينة سودجا الروسية الواقعة على مسافة 10 كيلومترات تقريبا من الحدود والبالغ عدد سكانها 5500 نسمة، في أكبر انتصار للقوات الأوكرانية منذ بدء هجومها.

وأعطى الهجوم دفعا جديدا للجيش الأوكراني في وقت يتراجع في منطقة دونيتسك (شرق) أمام قوات روسية أكبر عديدا وأفضل تسليحا، وبعد فشل هجومه المضاد في صيف 2023.